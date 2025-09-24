   Compartilhe este texto

Dudu Camargo vence prova e é o novo fazendeiro em A Fazenda 17

Por Folha de São Paulo

24/09/2025 23h30 — em
Arte e Cultura



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dudu Camargo é o fazendeiro da semana. O jornalista ganhou a prova desta quarta-feira (24) contra Fabiano Moraes e Gabily.

Na prova, o trio teve de vestir fantasias de galo de pelúcia e correr sobre plataformas com números. Os números eram as respostas para charadas de matemática lidas por Adriane Galisteu.

Dudu provou ser bom em matemática. O jornalista acertou a maioria das questões e saiu na frente na pontuação. Fabiano Moraes ficou em segundo lugar e Gabily em último.

Com isso, a o pai de Viih Tube e a funkeira terão de enfrentar Carol Lekker na primeira roça da edição.

