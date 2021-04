De Myrian Rios a Gloria Maria, famosos lembram histórias e felicitam Roberto Carlos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Roberto Carlos celebra 80 anos nesta segunda-feira (19). Em mais de 60 anos de carreira, o cantor arrastou multidões e angariou fãs por todos os cantos do país a cada rosa jogada.

Famosos e pessoas influentes dos universos da música e da TV se consideram sortudos por terem histórias particulares e marcantes com o artista, que ganhou a alcunha de rei.

Myrian Rios, 62, com quem ele foi casado entre 1980 e 1989, é uma das que fizeram questão de registrar o carinho que ainda sente por ele. "O que dizer de uma pessoa que durante toda sua vida testemunhou sua generosidade, solidariedade e amor ao próximo", disse a atriz à reportagem.

"A minha geração cresceu escutando as lindas e românticas músicas de Roberto Carlos. O sonho de participar da Jovem Guarda de poder comprar um ingresso para se emocionar num show dele", explicou. "A minha admiração e carinho por Roberto vai além de tudo isso."

"Convivi com o Roberto simples e despojado", revelou. "Um menino grande que gostava de ficar em casa preparando o seu jantar e ouvindo música. Que não dormia sem pedir a bênção para sua querida mãe D. Laura, a nossa Lalá.

"Foi durante esse tempo que tive o privilégio de aprender com ele a importância de conviver com a família e amigos. A importância da oração em nossas vidas e nunca decidir antes de pensar muito", continuou. "Suas composições nos faz querer amar mais, viver mais, valorizar mais cada segundo de nossas vidas."

"Parabéns, querido Roberto Carlos pelo seu aniversário de 80 anos!", desejou. "São 80 anos nos fazendo chorar de alegria e emoção! Muito obrigada por tanto amor e respeito. Deus abençoe e proteja muito você e sua família sempre! Milhões de beijos."

A apresentadora Gloria Maria, 71, é uma das melhores amigas de Roberto Carlos. Foi dele o primeiro telefonema recebido por ela em 2019 após ser submetida a um procedimento cirúrgico no cérebro. A cada show ou gravação, lá estava a apresentadora para compartilhar com ele tantas emoções.

"Quando me pediram para escrever um depoimento para comemorar seu aniversário tremi na base, Roberto. E fiquei horas procurando alguma forma inteligente, diferente e principalmente apaixonada de te falar. E descobri que o mais original é simplesmente contar como é grande meu amor por você", afirma.

O cantor Luan Santana, 30, revela que gosta tanto de Roberto Carlos que sempre teve por hábito ler e estudar mais sobre a história do rei. "Soube que o romantismo dele ficou muito forte a partir de 1970, 20 anos antes de eu nascer. Já na década de 1990, quando eu nasci [em 1991], as composições da religiosidade eram fortes nele", diz.

"Impossível não falar de 'Nossa Senhora', que toca na minha alma. Momento mais inesquecível foi em 2014 quando cantei com ele. Saúde ao rei", complementa.

A apresentadora Mara Maravilha, 53, é outra artista fã de carteirinha. "Roberto canta tudo que nós mulheres gostamos de ouvir. A sua obra de arte muito me inspira. Regravar 'Jesus Cristo' da sua autoria com Erasmo Carlos foi uma das minhas melhores honras como cantora e intérprete", relembra.

Zezé Di Camargo, 58, e Luciano, 48, têm uma história muito bonita com o artista. Em 1991, ambos lançaram sua maior música até hoje, "É O Amor", justamente em abril, ano de aniversário de RC. Ao final daquele ano, os dois participavam do tradicional especial de fim de ano do artista.

"São tantas emoções (risos). Outro grande prêmio de vida, mais que qualquer troféu, foi quando, em Jerusalém, no show que o rei fez ali, antes de cantar a música 'Caruso', ele me elogiou", diz Zezé. "Cantar com o Roberto ou vê-lo é uma emoção sem limites", define.

Luciano Camargo também diz ter tremido na base no primeiro encontro com o astro. "Eu tinha apenas 18 anos quando fiquei cara a cara com o rei. Eu tremia, fiquei nervoso, não acreditava, me beliscava. Mais do que palmas, eu reverencio sempre o Roberto Carlos."

A apresentadora Ana Maria Braga, 72, diz que paixão, amor e emoção são as palavras que mais a encantam nas músicas do rei. "E este também é o sentimento mais sincero e lindo que tenho por ele, que faz parte da minha vida desde sempre. Parabéns, Roberto, continue nos encantando e surpreendendo com sua arte, sua linda voz e carinho", conclui.