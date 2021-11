Day, Sthe Matos e Tiago disputam roça em A Fazenda 13

Do outro lado, eles pegavam os produtos e os colocavam em uma esteira, que eles precisavam movimentar manualmente. A prova precisou ser interrompida na metade porque a fita da esteira de Gui virou, com o qual ele não conseguia mais mandar os produtos para o outro lado.

A prova que sagrou o novo fazendeiro consistia em completar um painel com produtos da patrocinadora do programa. Para isso, no entanto, eles precisavam cruzar um percurso em uma raia com água em um bote.

Gui Araújo, que havia sobrado na dinâmica do "resta um", conseguiu se livrar da berlinda. Ele venceu a prova do fazendeiro, se tornando o fazendeiro da semana.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.