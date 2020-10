Datena recebe visita de Bruno Covas no hospital após sofrer infarto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador José Luiz Datena, 63, está prestes a receber alta do hospital Sírio-Libanês. De acordo com ele, sua saúde já está praticamente restabelecida e nos próximos dias deverá voltar às suas funções na TV após um infarto.

O comandante do Brasil Urgente (Band) recebeu a visita no hospital do atual prefeito Bruno Covas nesta quarta-feira (28). Ele também revelou que outros políticos mandaram mensagens carinhosas a ele, que sofreu um infarto.

"Estou em plena recuperação já quase que pronto após esse susto. Recebi aqui visita do Bruno Covas. Queria agradecer a visita dele e também lembrar do meu amigo Boulos, Márcio França e o presidente Jair Bolsonaro que gravou recado para mim", disse ele.

Em seguida, Datena mandou uma mensagem aos amigos que torceram e oraram pela saúde dele. "Amigos de trabalho e dezenas de pessoas, amigos de infância. Fico muito feliz num momento em que ficamos com emoções mais afloradas. Deus é tudo e nossa família é o mais importante. E a todos os amigos eu amo vocês e em breve estaremos de volta", comentou.

O apresentador da TV Bandeirantes foi internado neste domingo (25) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sentir dores no peito.

Ele disse em vídeo postado nas redes sociais que passou por procedimentos, sem revelar quais foram eles. A informação foi divulgada logo após o apresentador sair do centro cirúrgico do hospital.

"Estou em plena recuperação e em breve espero estar com vocês de novo", afirmou. Deitado na cama do hospital, Datena disse também que luta contra vários tipos de doenças há muito tempo e tem vencido as "batalhas".