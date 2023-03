Corpo de cantor sertanejo atropelado em rodovia é enterrado em Ribeirão Preto

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O corpo do cantor Matheus, da dupla com Zé Henrique, 43, foi enterrado em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, na tarde desta quinta (30). Ele morreu atropelado por um carro desgovernado quando descia do próprio veículo para trocar a direção com o sogro. Marcos William Ribera Vasque, 61, também acabou sendo atingido pelo automóvel. Ao contrário do canto que morreu no local, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Matheus, que se chamava Luiz Carlos da Penha, viajava de carro com a esposa, os sogros e uma amiga para o Rio de Janeiro, onde tirariam passaportes. Segundo um boletim divulgado pela Polícia Civil de São Paulo, o motorista que atropelou da dupla teria dormido ao volante e acabou invadindo a pista contrária. O condutor, um homem de 36 anos, foi preso em flagrante por homicídio e lesão corporal culposa.

O cantor era casado há seis anos com Rayane Vasque e tinha dois filhos, Cauã, do atual casamento, e Luís Guilherme, fruto de uma relação anterior. A primeira publicação de shows em seu Instagram é de 2017, quando ele fazia parte da dupla Matheus e Konrado. A parceria entre ele e seu atual companheiro, Zé Henrique, começou a ser divulgada neste ano.