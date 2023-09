Confirmado em 'Renascer', Juan Paiva sente a responsabilidade de viver João Pedro

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - João Pedro Inocêncio do remake de "Renascer" tem nome e sobrenome: Juan Paiva. O ator, um dos protagonistas do filme "Nosso Sonho" está contando os dias para o início das gravações, que ainda não foram agendadas.

"Sei que ainda estão fechando o elenco, mas me surpreendi com a novidade. Ainda estou processando o convite", disse ele à reportagem, durante o evento de pré-estreia do filme que conta a história da dupla Claudinho e Buchecha, nesta segunda-feira (11), no Rio de Janeiro (RJ).

Paiva contou que tem assistido à novela original, de 1993, para entender a trama e o papel que foi de Marcos Palmeira. "Estou estudando aos poucos. O personagem é uma responsabilidade e tem que ser um passo de cada vez."

Interprete de Buchecha no filme do diretor Eduardo Albergaria, o ator conta que o papel, é de fato, o início de um sonho. "Trouxe um pouco da minha vivência na favela para o longa, para o personagem e isso me enriqueceu muito como ator. A gente é favelado e tem a mesma vibe do sonho que nunca vai terminar", finaliza.