Cher pede à Justiça tutela do filho de 47 anos após ser acusada de sequestrá-lo

Procuradas, as partes envolvidas no caso não responderam aos pedidos por comentário da Vulture.

Allman está atualmente numa clínica de reabilitação, à qual King não tem acesso. No passado, o filho de Cher já havia falado publicamente sobre seus problemas com o vício, e disse ter começado a beber e a usar drogas com 11 anos de idade. Seu pai, o músico Gregg Allman, também enfrentou problemas semelhantes. Ele morreu há seis anos.

Autora de hits como "Believe", ela acredita que, devido a problemas relacionados ao abuso de substâncias, Allman seja incapaz de gerenciar a própria vida financeira. O documento ao qual o portal teve acesso diz ainda que Cher "está preocupada que qualquer valor dado a Elijah será gasto imediatamente com drogas, o deixando sem recursos e pondo sua vida em risco".

