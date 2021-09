Chamado de ícone, Dynho ganha a web após briga com Borel em A Fazenda 13

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O surto do cantor Nego do Borel após a primeira festa de A Fazenda 13 (Record), na noite da última sexta-feira (17), ainda movimentava as redes sociais na manhã deste domingo (19). E Dynho Alves era o destaque, com os internautas o chamando de "ícone" e "príncipe".

O programa da noite de sábado (18) mostrou mais detalhes da briga que tomou conta da baia após a festa, que incluiu um confronto entre Dynho e Borel. Entre gritos e chutes de balde (literalmente!), os outros peões tiveram que intervir para evitar confronto físico.

Após a festa, os internautas já vinham usando as redes sociais para protestar contra o que foi interpretado como assédio de Borel contra Dayane Mello, com direito a pedido de expulsão no Twitter. Na ocasião, o cantor chegou a se irritar com a produção e teve um surto, com gritos e chutando balde na baia.

Como as câmeras não mostraram o final da confusão, os internautas puderam ver apenas neste sábado, no programa, que a briga se tornou generalizada. Os falatórios de Borel indignado com as regras, que incluem o fechamento da baia durante a noite, incomodaram os outros peões.

O cantor atirou um balde contra a porta, o que incomodou ainda mais os colegas de confinamento. Mussunzinho e Vitor protestaram. Já Dynho disparou: "Tu não está falando com moleque não, rapaz. Está todo mundo aqui de saco cheio de você", sendo segurado pelos colegas.

Na web, internautas vibraram com a reação de Dynho. "Imagina o quão insuportável a pessoa tem que ser para tirar Dynho da paz dele, o príncipe é tão calmo", "pegando meus panos para passar para o Dynho" e "Dynho serviu tanto nessa briga, ícone que vou proteger até o fim" foram alguns comentários.***