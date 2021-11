Cenas inusitadas atribuídas a show de João Gomes viralizam

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) Cenas inusitadas que teriam acontecido durante apresentações do cantor João Gomes, 19, viralizaram nos últimos dias, nas redes sociais, provocando brincadeiras de internautas e colocando o nome do artista entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Foram compartilhados vídeos com imagens que iam desde pessoas embriagadas se desequilibrando e um fã rasgando a camiseta, empolgado, ao cantar o refrão da música "Sofrência", até um casal fazendo sexo na plateia, sem se preocupar com o público ao redor.

Muitas das imagens estão sendo apontadas como da festa Pzeiro, que ocorreu em Mossoró (RN), no dia 13 de novembro, onde João Gomes se apresentou. Mas algumas das cenas inusitadas da plateia acontecem enquanto outros artistas, como Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes, estavam no palco.

"Fiquei horrorizado vendo esse show do João Gomes em Mossoró, preciso de terapia para digerir essas imagens", escreveu um internauta. "Depois de ver esses vídeos do show de João Gomes e Tarcísio em Mossoró, eu fiquei até com medo das primeiras festas de São João e Carnaval oficiais", escreveu outro.

"Rapaz, esse João Gomes em Mossoró não foi uma festa, não, foi uma dose de apocalipse", escreveu ainda outro. "Eu estou querendo é ir para uma festa de João Gomes, tipo a de Mossoró, e não estou sabendo pedir", disse mais uma.

Apesar de terem viralizado, nem todos os vídeos seriam da festa Pzeiro, mas também de outros shows de João Gomes. E mesmo a imagem que sugere que um casal fazia sexo na plateia pode ter explicação. Um print atribuído ao rapaz da cena foi compartilhado no Twitter, onde ele diz que não houve sexo, e era uma brincadeira com uma "amiga de infância".

O cantor João Gomes e sua equipe foram procurados pela reportagem, mas ainda não se pronunciaram sobre os vídeos. O músico ficou conhecido nacionalmente após o sucesso da música "Meu Pedaço de Pecado". Nesta sexta (26), ele lançou "Morena", em parceria com Whindersson Nunes, 26.