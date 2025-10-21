Cátia Fonseca é vítima de furto em São Paulo





SÃO PAULO, SP (FOLHARESS) - A apresentadora Cátia Fonseca foi vítima de um furto na última segunda-feira (20), dentro de uma padaria nos Jardins, um dos bairros mais caros de São Paulo.

Em nota enviada à reportagem via assessoria de imprensa, Cátia relata que um casal agiu em dupla para furtar seu celular. Enquanto a mulher se aproximou dela pedindo uma informação, o homem aproveitou a distração e pegou o telefone da apresentadora.

Cátia, no entanto, percebeu a ação e conseguiu impedir a mulher de deixar o local. O suspeito fugiu com o celular, mas deixou cair a própria carteira, que foi entregue à polícia.

A apresentadora registrou boletim de ocorrência na 1ª Delegacia Seccional, dos Jardins. Ela passa bem e segue aguardando o retorno da investigação.

A Secretaria de Segurança Pública foi procurada pela reportagem, mas até o momento não comentou o caso.

FURTOS DE CELULAR

Entre janeiro e julho de 2025, a capital paulista registrou 144.804 ocorrências de furto, alta de 4% em relação ao mesmo período em 2024, com 139.107 registros.