Adam Driver conta que Disney rejeitou novo filme da franquia 'Star Wars' sobre Ben Solo





RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após interpretar Kylo Ren -também conhecido como Ben Solo- na trilogia mais recente de "Star Wars", Adam Driver, 41, contou que chegou a desenvolver um novo filme da franquia centrado em seu personagem. O projeto, criado em parceria com o diretor Steven Soderbergh ("Código Preto)", foi apresentado à Lucasfilm, mas acabou vetado por Bob Iger, CEO da Disney, que adquiriu o estúdio de George Lucas em 2013.

A revelação aconteceu em uma recente entrevista de Driver à AFP. O ator disse que manteve conversas com Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, sobre um possível retorno à saga. "Sempre falei que, com um grande diretor e uma grande história, eu toparia na hora. Amo o personagem e amei interpretá-lo."

Ele reforçou que tanto Kennedy quanto Dave Filoni, diretor criativo da Lucasfilm, demonstraram entusiasmo pelo projeto -que teria o título The Hunt for Ben Solo ("A Caçada por Ben Solo", em tradução livre). O roteiro chegou a ser escrito por Scott Z. Burns ("O Relatório"). "[Era] um dos roteiros mais incríveis que já li", afirmou o ator, destacando que o estúdio "entendeu completamente nossa visão e o que queríamos fazer".

A empolgação, porém, não foi compartilhada por Iger e Alan Bergman, outro executivo da Disney. Eles questionaram a lógica de trazer Ben Solo de volta, já que o personagem morre em "Star Wars: A Ascensão Skywalker". "Eles simplesmente não entenderam como Ben Solo poderia estar vivo. E aí o projeto morreu", contou Drive sobre a possibilidade de uma nova sequência.

De forma irônica, "A Ascensão Skywalker" ficou conhecida justamente por ressuscitar um personagem sem explicação convincente -o Imperador Palpatine (Ian McDiarmid), que retornou como o grande vilão da trilogia sequência. "Adorei fazer esse novo filme na minha cabeça. Fico triste pelos fãs que não poderão vê-lo", lamentou Adam Driver.