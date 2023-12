Carlos Alberto de Nóbrega é internado para remoção de coágulo no cérebro

Ele está no SBT desde 1987 comandando o programa de humor que é uma das maiores audiências da emissora, com exibição nas noites de quinta-feira.

Segundo sua assessoria, esta internação já estava marcada e o procedimento para a retirada do coágulo é simples e não vai exigir que a cabeça do apresentador seja aberta. A drenagem será feita nesta quinta-feira, às 18h, e ele deve ficar em repouso pelos próximos três dias.

