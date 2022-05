Cannes abre com os zumbis de 'Final Cut' devorando o cinema na era do Instagram

Uma dessas estrelas do Instagram protagoniza "Z", com uma falta de talento negligenciada pelos produtores porque, a cada videozinho que publica sobre os bastidores do filme, ganha milhares de visualizações. É certamente um aceno a críticas que se tornaram comuns na indústria, a escalações de elenco que levam em conta números de seguidores e engajamento nas redes dos artistas.

Um deles é Finnegan Oldfield, de "Marvin", que ao lado de Bejo entrega uma performance saborosa, com uma cretinice e um jeito "esquerdomacho" que alfineta o estrelismo de alguns astros do cinema.

O protagonista vê nisso uma oportunidade, mesmo com os riscos alarmantes da empreitada -o filme será feito numa única tomada, com transmissão ao vivo por uma plataforma de streaming e sob a inflexibilidade de uma equipe de roteiristas japoneses que não querem seu material alterado, nem mesmo para que os personagens franceses tenham nomes ocidentais.

Há um terror gore de 30 minutos produzido por um streaming japonês, mas há também o drama dos bastidores dessa gravação. E, no meio, há ainda a história pessoal de mediocridade do diretor-personagem interpretado por Romain Duris.

CANNES, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Um silêncio um tanto constrangedor ocupou a sala em que os jornalistas assistiam ao filme de abertura do Festival de Cannes, que começou nesta terça-feira, em sua primeira parte. "Final Cut" --corte final, ou "Coupez!", no nome original--, tentava fazer o público se divertir, mas a princípio só arrancou algumas risadas tímidas aqui e ali.

