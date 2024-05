Campeão do The Voice Brasil faz pausa na carreira e desabafa nas redes sociais

"Só preciso me organizar e criar forças para encarar algumas situações e procurar soluções. Mas eu vou me reinventar para vocês", completou.

"Vou dar um tempo, pessoal. Queria poder falar muita coisa, mas prefiro apenas me ausentar. Eu não ando tão bem e preciso desse tempo para me cuidar", escreveu Victor.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vencedor da nona temporada do The Voice Brasil, em 2020, pelo time de Iza, o cantor Victor Alves desabafou nas redes sociais e anunciou que está dando uma pausa na carreira.

