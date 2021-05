Bruna Marquezine mostra Mia, sua gatinha de estimação

"A verdade é que essa coisinha está me ajudando muito nos últimos dias", concluiu a atriz. Celulari havia compartilhado um registro de Mia em seu Instagram, no mês de abril. "500g de Mia", escreveu ele na legenda das fotos.

"Eu não aguento que ela levanta e vem dormir comigo. Eu me sinto a pessoa mais especial do mundo. Só eu sou assim?", escreveu a atriz na legenda de um Story.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Bruna Marquezine, 25, e o empresário Enzo Celulari, 24, adotaram uma gatinha no último mês e desde então compartilham cliques de Mia Marquezine Celulari nas redes sociais. Na última terça-feira (11), Marquezine compartilhou um vídeo em seu Instagram com sua "filha", como a chama.

