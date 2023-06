Bruna Biancardi ignora polêmica com Neymar e faz post em rede social

O Jogador do PSG, da França, disse 'justificar o injustificável' no texto. "Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família [...] Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado", escreveu.Neymar

Neymar compartilhou uma publicação nas redes sociais para admitir que "errou" com Bruna Biancardi. O atleta fez a postagem após rumores de uma suposta traição no dia 11 de junho.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruna Biancardi, 29, fez um post em seu Instagram hoje, horas depois do namorado, Neymar Jr., 31, publicar uma carta aberta lhe pedindo perdão pela traição que cometeu na véspera do Dia dos Namorados.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.