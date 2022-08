Britney Spears após ex-marido dizer que filhos têm vergonha dela: 'Dei tudo a eles'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Britney Spears, 40, se manifestou a respeito de uma entrevista recente dada pelo ex-marido, Kevin Federline, 44. Pai de seus dois filhos, Sean Preston, 16, e Jayden James, 15, o ex-dançarino disse que os jovens haviam se afastado da mãe e que tinham vergonha dela por postar nudes na internet.

"Me entristece o coração que meu ex-marido tenha decidido discutir a minha relação entre meus filhos e eu", disse a cantora nas redes sociais. "Como todos sabemos, criar adolescentes não é fácil para ninguém."

"[Também] me preocupa o fato de que o motivo alegado seja o meu Instagram", prosseguiu. "Foi muito antes do Instagram... Eu dei tudo a eles... Uma única palavra: dolorido... Eu vou revelar o que minha mãe me disse: 'Você deveria dá-los ao pai deles'. Estou compartilhando isso porque posso..."

Na entrevista, dada ao britânico Daily Mail, Federline fez duras afirmações. "Os meninos decidiram que não querem vê-la agora", afirmou. "Faz alguns meses desde que a viram. Eles tomaram a decisão de não ir ao casamento dela", disse, referindo-se à recente cerimônia para oficializar a união com o ator e modelo Sam Asghari, 28.

Ele também disse que os meninos se envergonham das fotos que ela publica seminua nas redes sociais. "Eu tento explicar a eles: 'Olha, talvez seja apenas outra maneira que ela tenta se expressar.' Mas isso não tira o fato do que isso faz com eles. É duro", afirmou. "Não consigo imaginar como é ser um adolescente tendo que ir para o ensino médio."

Asghari também se manifestou e pediu para Federline "parar de falar da minha mulher". "Para esclarecer, minha mulher nunca postou selfies pelada, exceto pelo bumbum, o que é bem normal atualmente", avaliou. "Todas as outras postagens foram de nudez implícita, o que pode ser visto em qualquer propaganda de hidratante ou sabonete."

"Não tem base essa declaração sobre os filhos se distanciarem dela por isso e é irresponsável falar isso publicamente", continuou. "Os garotos são muito espertos e em breve farão 18 anos para tomar as próprias decisões e poderão perceber eventualmente que difícil é ter um pai que não trabalha há 15 anos como modelo. A mamata vai acabar em breve para o Kevin e isso talvez explique porque ele está dando essas declarações nocivas agora."

O atual marido de Britney disse que não conhece o ex dela pessoalmente. "Não tenho nada contra ele, além do fato de estar tentando transformar minha esposa em vilã. Seu caráter é revelado por aprovar os 13 anos de uma tutela cruel e sua lealdade a Jamie [pai de Britney] indica sua aprovação na época que isso foi concebido."

"Coisas que agora são consideradas normais e comportamentos que podem ser facilmente tratados na terapia ou de outras formas foram ampliados para justificar uma sentença de 13 anos de prisão", observou. "Qualquer pessoa que aprove ou se beneficie disso de alguma forma está errada. Não vou falar mais nada sobre isso, além do fato de que eu trabalho."

Kevin, que foi casado com Britney entre 2004 e 2006, disse que o ex-sogro "salvou a vida dela". "Eu vi esse homem que realmente se importava com sua família e queria que tudo ficasse bem", afirmou. "Quando Jamie assumiu, as coisas ficaram em ordem."