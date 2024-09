Brasileiro que vendeu mansão de R$ 446 milhões a Jeff Bezos processa corretor

Leo Kryss quer agora rever a diferença do valor da venda da propriedade com sete quartos e 1,7 mil metros quadrados, localizada em Indian Creek Village, uma ilha artificial na área da Baía Biscayne, ao norte de Miami Beach. O imóvel de luxo pertencia ao brasileiro desde 2014.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O brasileiro Leo Kryss acreditou que tinha feito um bom negócio ao vender uma mansão em Miami, Estados Unidos, por US$ 79 milhões (o equivalente a cerca de R$ 446 milhões). O que ele não sabia e só descobriu depois foi a identidade do comprador: Jeff Bezos, um dos homens mais ricos do mundo. O empresário então decidiu processar o corretor, que o teria enganado e conseguido um desconto de US$ 6 milhões (R$ 33 milhões) na negociação.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.