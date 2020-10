Boi Garantido tem nova presidência

Manaus/AM - As eleições para a presidência da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido – AFBBG aconteceram no dia 11 de outubro, último domingo, nas cidades de Manaus e Parintins. Já passavam das 00h10 do dia 12 de outubro, quando foi feito o anúncio oficial do novo Presidente: a Chapa “Um Só Garantido”, representada pelo número 05, de Antônio Andrade e Ida Silva, sagrou-se campeã do pleito eleitoral de 2020.

Antônio Andrade e Ida Silva, foram vitoriosos tanto em Parintins, com 827 votos, quanto em Manaus, com 465 votos. A 2° colocada foi a Chapa de Messias Albuquerque “Meu Amor é Garantido”, seguido pelo 3° lugar, Junior de Souza & Delma Góes “Somos Mais Garantido”.

“Agradeço a todos os sócios e sócias que participaram deste grande momento de democracia. Serei um presidente de todos, para que o Boi Garantido supere os problemas que ocorreram nos últimos anos. Vamos realizar uma gestão extremamente transparente, com prestação de contas, que serão publicadas no Portal da nossa Associação. Um dos nossos pilares, será a valorização de todos os segmentos que compõem o Boi bumbá Garantido, uma administração de paz, respeitando a tradição, mas ao mesmo tempo com ideias inovadoras que gere emprego e renda para a Baixa do São José”, disse Antônio Andrade ao comemorar vitória.