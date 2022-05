Boca Rosa sobre possível beijo em João Guilherme: 'Liberdade para fazer o que me diverte'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresária e influenciadora Bianca Andrade, 27, usou suas redes sociais para comentar os recentes boatos de que teria ficado com o cantor João Guilherme, 20. "Trabalho igual uma doida para ter liberdade de fazer o que me diverte", disparou ela.

A possível ficada dos dois veio a público por meio do perfil Gossip do Dia e acabou colocando o nome de Boca Rosa e do cantor, que é ex-namorado de Larissa Manoela e Jade Picon, entre os mais comentados do Twitter nesta sexta-feira (27).

Procuradas pela reportagem, as assessorias não comentaram. Boca Rosa publicou apenas coisas de trabalho em suas redes sociais durante o dia, mas falou sobre o assunto no final da noite, após afirmar ter concluído seus compromissos da semana.

"Bom, depois de tudo que li hoje eu só quero deixar claro uma coisa: Sim, sou mãe, tenho 27 anos, dona de uma empresa e é por isso que quanto me dá vontade de dar uns beijinhos em vou lá e dou. Trabalho igual uma doida para ter liberdade de fazer o que me diverte. É isso neneins", afirmou ela.

Boca Rosa anunciou o término de seu romance com o apresentador Bruno Carneiro, o Fred do canal Desimpedidos no YouTube, há um mês. Os dois, que são pais do pequeno Cris, de nove meses, disseram na ocasião que não houve traição de nenhuma das partes.