Baterista do Green Day toca com grupo de pagode em SP





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O baterista do Green Day, principal atração do The Town deste domingo (7), fez uma participação inusitada em um show de pagode no último sábado (6).

O percussionista, conhecido como Tré Cool, tocou com o grupo Sambv no bar Pra Ti Faria, na Faria Lima, zona Sul de São Paulo.

O estilista Walério Araújo estava no local e registrou a participação inusitada de Tré Cool no show. O percussionista surpreendeu ao tocar clássicos como "Minissaia", de Dudu Nobre e "Zé do Caroço" de Leci Brandão.

Nas redes sociais, o grupo agradeceu a participação do artista. "A música e seus encontros improváveis. Hoje contamos com a presença de Tré Cool, baterista do Green Day. A música e suas magias. Viva a música popular brasileira, viva o samba!"