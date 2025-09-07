Baterista do Green Day toca com grupo de pagode em SP
Por Folha de São Paulo
07/09/2025 18h00 — em
Arte e Cultura
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O baterista do Green Day, principal atração do The Town deste domingo (7), fez uma participação inusitada em um show de pagode no último sábado (6).
O percussionista, conhecido como Tré Cool, tocou com o grupo Sambv no bar Pra Ti Faria, na Faria Lima, zona Sul de São Paulo.
O estilista Walério Araújo estava no local e registrou a participação inusitada de Tré Cool no show. O percussionista surpreendeu ao tocar clássicos como "Minissaia", de Dudu Nobre e "Zé do Caroço" de Leci Brandão.
Nas redes sociais, o grupo agradeceu a participação do artista. "A música e seus encontros improváveis. Hoje contamos com a presença de Tré Cool, baterista do Green Day. A música e suas magias. Viva a música popular brasileira, viva o samba!"
