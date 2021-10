Atriz de 'Sons of Anarchy', Katey Sagal é atropelada nos Estados Unidos

A atriz é casada com o ator Kurt Suttler, 61, desde 2002, com quem teve Esme Louise, 14. Ela também é mãe de Sarah Grace, 27, e Jackson James, 25.

Katey Sagal, 67, foi atropelada por um carro ao atravessar uma rua de Los Angeles, nos Estados Unidos. A atriz, conhecida por seus personagens nas séries "Sons of Anarchy" (2008-2014) e "The Connors" (2018-), foi hospitalizada e passa bem.

