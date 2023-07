Atriz de 'Missão: Impossível' rebate boatos de affair com Tom Cruise

A atriz também teria conversado com o próprio astro sobre os boatos. "Ele disse: 'Você sabe exatamente quem você é. Você sabe o que representa. E isso é a única coisa que importa. Não importa o que as pessoas pensam de você'", afirmou ela.

"Eu pensava: 'Oh, há alguns rumores estranhos, e isso parece superficial, parece besteira, não é o que eu sou'", explica ela. "Por que estão presumindo ou projetando coisas sobre meu relacionamento com meu colega de trabalho e chefe? É perturbador, envolve pessoas na minha vida pessoal atualmente".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Hayley Atwell estreia na franquia "Missão: Impossível" no novo filme da série estrelada por Tom Cruise, e ganhou a atenção da mídia por outro motivo. Nos últimos meses, ela tem sido apontada como um affair da estrela da produção, após ele ter presenteado a mãe e a avó de Hayley com um passeio surpresa de helicóptero.

