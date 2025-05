Angela Ro Ro diz que está com 'suspeita de câncer' e pede pix

"Estou fazendo esse vídeo com dificuldade física. Fui diagnosticada com infecção no sangue e suspeita de câncer. Eu não iria brincar com o assunto mais sério, pois eu amo a minha vida, eu amo a vida de todos. Qualquer valor será bem-vindo", disse Angela Ro Ro.

