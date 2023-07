Ana Maria Braga grava na Record em homenagem aos 70 anos da emissora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Ana Maria Braga visitou, nesta terça-feira (25), as instalações da TV Record. Em passagem pela emissora, ela gravou uma participação especial nas celebrações do aniversário de 70 anos do canal, em entrevista para um quadro que será exibido no próximo domingo (30), dentro do Domingo Espetacular.

No especial, ela entrou no estúdio em que era gravado o "Note e Anote", programa que tinha na emissora e que a revelou, e também esteve em seu antigo camarim. Na conversa com Michael Keller, Ana Maria Braga relembrou os principais momentos na emissora.

Ela contou que o convite para trabalhar no "Note e Anote" surgiu após ser demitida da editora Abril: "Quando algo assim acontece, você perde o chão. Mal sabia eu que era a oportunidade para dar uma guinada na minha vida".

Ainda no bate-papo, ela detalhou como surgiram algumas das ideias que são sua marca até hoje, como a criação do Louro José, e analisou como o seu programa se tornou um marco na televisão. Por fim, ela cumprimentou a emissora pela data festiva: "Além dos parabéns pelos 70 anos, quero agradecer a oportunidade e dizer publicamente que fui muito feliz aqui. Uma casa que me ensinou muito e me deu oportunidades ímpares".