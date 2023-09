Afastado do Manchester United, Antony curte o dia de sol e posa ao lado de fãs

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador de futebol Antony está no Brasil após ter sido afastado do Manchester United. De acordo com informações do Extra, a chegada dele a São Paulo ocorreu antes do feriado, quando originalmente se apresentaria à seleção brasileira, da qual foi posteriormente afastado. Nesta terça-feira (12), o atleta aproveitou o dia em companhia de amigos em uma piscina localizada no condomínio Alphaville, em Barueri, São Paulo, em imagens que foram compartilhadas por fãs nas redes sociais.

Durante sua estadia no local, Anthony foi abordado por admiradores e gentilmente posou para fotos com eles enquanto desfrutava do sol ao lado de dois amigos. Até o momento, o jogador ainda não prestou depoimento à polícia de Manchester no contexto da ação movida por Gabi Cavallin, sua ex-namorada, que também ocorreu no Reino Unido.

À reportagem, Antony diz que não forçou relações sexuais com Ingrid Lana, 33, outra mulher que fez acusações contra o jogador. Ele afirmou que irá entrar com uma ação contra ela por calúnia e diz ter reunido provas do que está falando. Ingrid Lana nega que tenha tido relações e que tenha sido amante do jogador.

O atleta ainda é investigado pela Polícia Civil de São Paulo após ter sido acusado pela ex-namorada, a DJ e influencer Gabriela Cavallin, que afirma ter sido vítima de agressões físicas.