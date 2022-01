Adele chora ao comunicar cancelamento de shows por causa da Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Adele, 33, chorou ao pedir desculpas por ter de adiar os shows que faria neste final de semana em Las Vegas. Em vídeo publicado no Instagram nesta quinta (20), ela diz que tentou de tudo para que a apresentação ficasse pronta, mas não foi possível por causa de atrasos em entregas e porque metade de sua equipe contraiu Covid. "Ficou impossível terminar o show [...] Estou realmente envergonhada e sinto muito por todos que terão que viajar de novo. Sinto muito, muito", afirma. Novas datas serão agendadas. Nesta sexta (21) aconteceria a abertura de uma temporada de shows de Adele em Las Vegas. Adele lançou em novembro do ano passado o aguardado álbum "30". A cantora é conhecida por batizar seus trabalhos com números: "19", lançado em 2008, "21", de 2011, e "25", de 2015 --todos que representam momentos significativos que passou quando tinha a idade indicada no nome do álbum.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.