Adam Levine vende mansão de dez quartos na Califórnia por R$ 268 milhões

A casa foi projetada pelo arquiteto californiano Cliff May e remete à década de 1930 com seus quase 900 metros quadrados de área. Do lado de fora, há trilhas que levam até uma quadra de basquete e a um galinheiro.

A mansão se tornou a terceira mais cara do sul da Califórnia. A propriedade já pertenceu a nomes como Ben Affleck e Jennifer Garner. Na ocasião, Levine havia comprado por US$ 31,9 milhões (R$ 163 milhões), o que rendeu ao músico um bom lucro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líder da banda Maroon 5, o cantor Adam Levine, 43, acaba de vender uma mansão em Pacific Palisades, na região da Califórnia, por US$ 51 milhões, o equivalente a R$ 261,8 milhões pela cotação atual do dólar.

