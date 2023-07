Zona Franca de Manaus vai receber investimento de R$ 1,6 bilhão

Alckmin destacou ainda, que no próximo dia 25 de julho está programada a assinatura do contrato de gestão do Centro de Bionegócios da Amazônia (CBA). Esse contrato será firmado em Manaus com a Fundação Universitas de Estudos Amazônicos, por meio da interveniência do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo.

Os investimentos serão destinados a novos empreendimentos e à expansão das instalações das fábricas já existentes. O vice-presidente ressaltou no anúncio que o governo quer fortalecer o Polo de Manaus com a ação.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.