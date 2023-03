Zona Franca de Manaus vai gerar mais de 1,6 mil empregos com aprovação de novas indústrias

A Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Suframa (CAS), que aconteceu nesta sexta-feira (24), em Manaus, aprovou 19 novos empreendimentos industriais, que representam investimento de R$ 1,6 bilhão, com geração de mais de 1600 novos empregos na Zona Franca de Manaus (ZFM). A reunião foi presidida pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin.

Durante a reunião, o ministro anunciou que na próxima semana será assinado o decreto que que qualifica a nova gestora do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA). “Mesmo operando com 10% do seu potencial, [o CBA] consegue desenvolver trabalhos maravilhosos. Pois o caminho é fazer pesquisa, criar patente, mas depois virar indústria, depois produto, depois emprego, e depois riqueza para a região,” disse Alckmin.

Sobre a questão do desmatamento na região amazônica, o ministro Alckmin reforçou que o importante é gerar emprego e renda para coibir a grilagem. “O mundo depende do BIC (Brasil, Indonésia e Congo). São as três florestas tropicais que vão segurar as mudanças climáticas. Mas a maior floresta tropical do mundo está aqui, no Amazonas, e preservada. O desmatamento que ocorre não é de agricultor, é grilagem de terra, que nós temos que coibir, e do outro lado dar uma solução econômica”, concluiu.

O superintendente interino da Suframa, Marcelo Pereira, comemorou a aprovação do investimento de R$ 1,6 bilhão e a geração de 1.600 novas vagas na região. E destacou que, a cada reunião do CAS, há uma fase de desenvolvimento social e econômico, por meio da aprovação dos projetos industriais. “A Zona Franca, apesar de ter o nome de Manaus, é do Brasil.”

Alckmin também elogiou o trabalho do superintendente interino da Suframa, Marcelo Pereira. "A Suframa tem um superintendente que está trabalhando muito bem, é de carreira, é daqui, conhece bem a região e o seu desempenho não tenho nada atrasado. Pelo contrário, está avançando demais", afirmou. Segundo ele, na próxima semana lideranças do Amazonas devem ser ouvidas para definir o nome do novo superintendente da Suframa