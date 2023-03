Influenza: Amazonas registra 79 hospitalizações e 12 mortes pela doença em cinco meses

Manaus/AM - O novo Boletim Epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza aponta que 79 pessoas com influenza tiveram o quadro clínico agravado precisando de hospitalização, entre novembro de 2022 e março de 2023, período considerado sazonal para vírus respiratórios no estado.

O novo boletim epidemiológico de SRAG, divulgado pela FVS, atualiza o cenário da doença, compreendendo a análise dos últimos cinco meses (30 de outubro de 2022 a 18 de março de 2023).

A maior parte dos pacientes residem em Manaus (93%). No período analisado, foram registrados 12 óbitos por SRAG por Influenza no estado. As análises têm como base dados do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe).

O secretário de Estado de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, destacou que, por meio de articulação do Governo do Estado, junto ao Ministério da Saúde, o Amazonas recebeu as vacinas contra a influenza antes das demais regiões brasileiras e alerta para a busca das vacinas por parte da população onde a campanha de vacinação nos municípios onde já esteja disponível.

Das 79 hospitalizações de SRAG por influenza, os jovens com idade de 20 anos ou mais apresentaram 44% (35) dos casos. A faixa etária de idosos de 60 a 69 anos apresentou o maior número de hospitalizações para o período, com 16% (13) dos casos, seguida da faixa etária referente às crianças de 1 a 4 anos, com 15% (12).

Conforme o boletim, 58% (46) pacientes apresentaram fatores de risco associados à influenza. Os fatores de risco mais frequentes foram diabetes (38%), hipertensão (32%), pneumopatias (doenças que afetam os pulmões) (22%) e cardiopatias (20%).

Entre os sinais e sintomas mais frequentes, entre as 79 hospitalizações, destacam-se falta de ar (83%), febre (75%) e tosse (74%). Ainda conforme observado comprometimento respiratório evidenciado pelo raio X em 20% (16).