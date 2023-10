Zé Vaqueiro e Tarcísio do Acordeon agitam Festival do Peixe-boi em Novo Airão

Manaus/AM - O 24º Eco festival do Peixe-boi acontecerá nos próximos dias 26, 27, 28, e 29 de outubro em Novo Airão no Amazonas. Grandes nomes da música farão parte deste belíssimo teatro a céu aberto, para três noites de evento, os cantores: Zé Vaqueiro, Tarcísio do Acordeon, Vanda Guedes, Marília Tavares e Gidean Marques serão as atrações do palco principal.

Além do espetáculo ecológico, o visitante também vai ter opções como a 2º Feira de Artesanato Indígena, Feira Agropecuária e atrativos turísticos que o município oferece.

O secretário municipal de Cultura, Aroldo Nascimento Júnior, detalha que, além da Lagoa do Peixe-boi, os preparativos estruturais para o Eco festival também contam com praça de alimentação, segurança policial e estrutural, controle de trânsito, atendimento de emergência médica, área de concentração e de dispersão das alegorias.

Histórico

O Eco festival do Peixe-boi foi apresentado pela primeira vez em junho de 1989. Emergiu com a temática de preservação do peixe-boi e, com base na lenda, tinha propósito de dar um basta à matança da espécie e alerta pela preservação do animal ameaçado de extinção. O ápice ocorria na encenação da pesca e a trajetória da matança do mamífero contada em narrativas dos antigos moradores.

Roteiro que nasceu de um movimento popular, em 1988, para retirada de um filhote de peixe-boi que vivia em cativeiro no chafariz da Praça Municipal. Do movimento em defesa da espécie surgiram pesquisas, músicas e a ideia de construir o Festival em defesa do mamífero que sofria perseguições e matança que, por pouco, não causou a sua extinção.