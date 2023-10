Fundação Matias Machline abre inscrições para processo seletivo no Amazonas

O processo seletivo é dividido em duas etapas: prova objetiva e análise documental. Este ano, a prova acontecerá no dia 26 de novembro, com início às 8h e término às 13h, horário de Manaus.

A Fundação Matias Machline abre inscrições para o Processo Seletivo de Ensino Médio Técnico em 2024. Serão ofertadas 552 vagas para alunos que vão concluir o 9º ano do Ensino Fundamental e possuem até 17 anos completos no ano de 2023.

