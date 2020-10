Wilson Lima entrega fomento de mais de R$ 230 mil no interior do Amazonas

Manaus/AM - O governador Wilson Lima realizou, nesta sexta-feira (23), a entrega de investimentos na ordem de R$ 236,938 mil para o setor primário do município de Canutama e destacou os investimentos na área de educação, saúde e infraestrutura. A solenidade ocorreu na quadra poliesportiva da Escola Estadual Frei Isidoro Irigoyen Unanua.

Para garantir melhorias na produção da pesca artesanal e na produção agrícola da região, foi disponibilizado um crédito emergencial de R$ 79 mil pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). A linha de crédito vai beneficiar nove pescadores nesse primeiro momento. A expectativa é que mais de 100 famílias que vivem da pesca artesanal sejam alcançadas com a liberação do investimento.



"Determinei que viesse pra o nosso`Kit Feira`com tenda, 70 mesas, cadeiras e fardamento para os feirantes. Os produtores podem plantar que vão ter espaço para vender o seu produto aqui no município de Canutama. Estamos abrindo também linha de crédito através da nossa Agência de Fomento, e disponibilizando mais de R$ 100 mil através do Programa de Aquisição de Alimentos para comprar da agricultura familiar. Além disso, vamos retomar, em novembro, o Programa de Regionalização da Merenda. Vamos voltar a comprar da agricultura familiar para nossa merenda nas escolas estaduais, e isso é importante para o agricultor, é importante também para os nossos alunos, que estão consumindo um produto de qualidade", destacou o governador.



PAA - O pagamento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), no valor de R$ 97,498 mil, será utilizado para a compra de 56 toneladas de alimentos. O kit feira para Canutama é no valor de R$ 60.440,30 e contém três tendas; três expositores; 70 mesas; 70 cadeiras; 70 coletes; 70 bonés e uma faixa para a inauguração da feira, no município, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS).



Entre as obras em andamento está a construção do prédio da Prefeitura Municipal de Canutama, com 370 metros quadrados. Com investimento R$ 1.000.000,00, o convênio corresponde à implantação de 10 salas, banheiros (masculino, feminino e para usuários de cadeiras de rodas), copa, recepção e rampa de acesso. Os serviços apresentam percentual de 61,63% e a entrega está prevista para este ano.

