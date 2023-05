Wilson Lima e Amom conhecem sistema de tratamento de esgoto de Viena

Manaus/AM - O governador Wilson Lima, acompanhado do deputado federal Amom Mandel e do secretário estadual do Meio Ambiente Eduardo Taveira, visitaram, nesta terça-feira (2), a empresa Ebswien, em Viena, capital da Áustria. A companhia é responsável pelo tratamento de esgoto da principal cidade do país, localizado na Europa Central. A agenda oficial de troca de experiências é para conhecer ações voltadas à proteção do meio ambiente e do clima.

Viena é referência mundial no tratamento de águas residuais e, segundo o governador do Amazonas, as medidas colocadas em prática na cidade podem auxiliar na solução de problemas de municípios do Amazonas.

“Toda essa tecnologia, todo esse conhecimento é importante para a gente ter ideia do que o mundo moderno está fazendo em termos de destinação do resíduo sólido e, também, do esgoto que é produzido pelas cidades”, avaliou o governador Wilson Lima.

A cidade de Viena tem, praticamente, 100% de cobertura de tratamento de esgoto. O total de 99% das unidades domiciliares são atendidas por tratamento de resíduos. Nas casas que não estão interligadas ao sistema, o tratamento de esgoto é realizado por uma estrutura apropriada, recebendo da Ebswien o suporte necessário. Em 20 horas, as águas residuais que chegam à empresa são tratadas e deixam a fábrica.

Geração de energia

Além de tratar o esgoto da cidade, a empresa também usa o lodo para produção de energia elétrica. Os sedimentos passam por um processo de reidratação e retirada da água.

“Há uma tecnologia muito significativa empregada ali para o tratamento de esgoto, para o tratamento do lodo, do uso do lodo e alguns outros resíduos sólidos do esgoto para a geração de energia e, também, o tratamento da água para depois colocar essa água de volta na natureza”, destacou o governador.

Cerca de dois bilhões de litros de lodo fino contendo cerca de 70 mil toneladas de matéria seca se acumulam em Viena por ano, segundo dados da Ebswien.