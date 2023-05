Cachorro é resgatado de casa em chamas durante incêndio no Amazonas

Manaus/AM - Um cãozinho foi resgatado de uma casa em chamas nessa segunda-feira (1), no KM 13 da rodovia AM-010, no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas.

O incêndio consumiu completamente o local e tudo o que a família tinha. No momento do incêndio, o pet da raça chow-chow, estava sozinho no imóvel e se perdeu na fumaça.

Felizmente, um homem conseguiu retirar o animal e o levou até um veterinário. O cachorrinho havia inalado muita fumaça e precisou de cuidados médicos.