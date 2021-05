Wilson Lima e 18 governadores recorrem ao STF para fugir da CPI da Covid

O governador do Amazonas, Wilson Lima, vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF), para não ter que comparecer à CPI da Covid para falar sobre o colapso na saúde do estado e na aplicação de recursos direcionados ao combate à pandemia.

Ele e outros 18 chefes de estados, muitos dos quais ainda nem foram convocados, assinaram um documento coletivo que deve ser apresentado ao STF na tarde de hoje (28), segundo a CNN.

A emissora conversou com o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), que confirmou a informação. O documento alega que a CPI não tem competência para obrigar líderes do Executivo a prestarem depoimentos.

A ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental), deve ser apresentada das procuradorias-gerais estaduais e entre as assinaturas que constam na solicitação estão nomes como o de João Doria, governador de São Paulo, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Helder Barbalho, do Pará, Antonio Denarium, de Roraima, e outros.

Wilson Lima já era um dos nomes cogitados para se apresentar à CPI desde o início, por conta da gravidade da situação que o Amazonas enfrentou com a falta de oxigêncio e leitos em hospitais de todo o estado no mês de janeiro deste ano. O caos se estendeu por meses e resultou na morte de centenas de pessoas.