Governo do Amazonas mantém decreto e alerta sobre aumento de casos

Manaus/AM - Durante uma transmissão ao vivo na manhã desta sexta-feira (28), o governador do Amazonas, Wilson Lima, alertou sobre as novas variantes da Civid-19 identificadas no país. Na ocasião, a validade do decreto em vigor foi estendida por mais 15 dias e o secretário de Saúde alertou sobre conscientização, mediante um leve aumento de casos registrados.

O secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo, explicou que atualmente, o estado está com 35% para covid de leitos clínicos ocupados e 60% para leitos de UTI covid em uso. “Estamos com um leve aumento nos últimos dias, talvez por conta do Dia das Mães. Importante alertar sobre causas externas como acidentes de trânsito. Os nossos prontos-socorros estão com superlotação provenientes de causas externas”, explicou.

Ainda esta semana, segundo Campêlo, uma portaria foi assinada com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para reorganizar o fluxo de atendimentos na capital.

A partir do dia 1º de junho, o Hospital Delphina Aziz estará atuando de forma híbrida, inclusive na realização de cirurgias para desafogar outras unidades. Já o Hospital Nilton Lins está sendo estudado para permanecer como unidade exclusiva e de referência para tratamento de pacientes com covid.

Vacinação

“Há municípios com dificuldade de informarem sobre a vacinação e realizarem a vacinação. Mas estamos enviando equipes a esses lugares para auxiliarem as secretarias municipais dessas cidades. O que tivermos de vacina, temos de colocar no braço do povo para que todos possam estar vacinados”, disse Wilson Lima.

Wilson lembrou ainda sobre a vacinação de profissionais de educação. Somente no interior, 80% dos professores já foram vacinados, conforme o governador.