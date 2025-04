Wilson Lima apresenta cronograma do novo Bumbódromo de Parintins; veja

Manaus/AM - O governador do Amazonas, Wilson Lima, apresentou nesta sexta-feira (11) o cronograma do novo Bumbódromo de Parintins, durante o lançamento oficial da 58ª edição do Festival de Parintins 2025. A obra prevê a construção de uma nova arena, com capacidade dobrada para 26 mil espectadores, além de uma série de melhorias estruturais. A licitação para elaboração do projeto executivo já foi publicada, marcando o início oficial do processo. A previsão é que a proposta seja concluída no segundo semestre de 2026.

Durante o evento, o governador enfatizou que não se trata apenas de uma reforma, mas da criação de uma nova estrutura, que permitirá manter as atividades culturais em funcionamento durante a execução das obras. A proposta inclui também audiências públicas a partir de setembro com a participação da comunidade local, representantes dos bois Caprichoso e Garantido e demais setores da sociedade, a fim de garantir um projeto participativo.

As intervenções planejadas incluem ampliação das arquibancadas das galeras e das áreas centrais, implantação de camarotes, setor de hospitalidade, rooftop, painéis de LED, iluminação cênica e uma fan fest no entorno do novo espaço. Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), a obra deve gerar cerca de 32 mil empregos diretos e indiretos, com mais de mil pessoas envolvidas diretamente na construção.

Além do novo projeto, o governador também anunciou a continuidade dos trabalhos de manutenção do atual Bumbódromo, com investimento de R$ 4,5 milhões. A manutenção incluirá troca de pisos, reparos em banheiros e instalações elétricas, além de melhorias em acessibilidade e nas estruturas de arquibancadas, camarotes e áreas de apoio, garantindo condições adequadas para o festival deste ano.

O lançamento do festival contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, patrocinadores e integrantes dos bois Caprichoso e Garantido. Durante o evento, o governador também realizou a entrega simbólica de 1.120 kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os trabalhadores dos galpões dos bois e anunciou a doação de 600 mil copos temáticos para o festival, oferecidos pela Companhia de Saneamento do Amazonas.

Com expectativa de atrair mais de 120 mil visitantes à Ilha Tupinambarana, o Festival de Parintins 2025 deve injetar cerca de R$ 184 milhões na economia local. Os bois Caprichoso e Garantido receberão R$ 5 milhões cada um em patrocínio direto do governo estadual. Para os presidentes das agremiações, Rossy Amoedo (Caprichoso) e Fred Góes (Garantido), o apoio do Estado tem sido fundamental para a valorização da cultura e o fortalecimento do evento como uma das maiores expressões artísticas da Amazônia.