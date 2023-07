Wilson diz que sustentabilidade na Amazônia deve respeitar visão de quem mora na região

Manaus/AM - O governador Wilson Lima ressaltou a relevância das discussões sobre sustentabilidade e a região amazônica durante o lançamento da Glocal Experience Amazônia 2023. O evento, realizado nesta quinta-feira (6) em Manaus, tem como objetivo trazer à tona a perspectiva daqueles que vivem na Amazônia e promover uma compreensão aprofundada da região.

Lima destacou que o mundo conhece a Amazônia principalmente pela copa das árvores, mas é essencial conhecer suas raízes e a realidade vivida pelos moradores locais. A Glocal Experience Amazônia 2023, que ocorrerá entre os dias 26 e 28 de agosto no Teatro Amazonas, Largo de São Sebastião e Palácio da Justiça, abordará os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e servirá como base para as discussões da 30ª Edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) em Belém, capital do Pará.

O evento contou com a presença do CEO do grupo Rede Amazônica e coordenador do evento, Phelippe Daou Jr., o coordenador local da programação, Robério Braga, e o presidente da empresa responsável pela Glocal (Dream Factory), Duda Magalhães, além de empresários locais. Durante o lançamento, foi enfatizada a importância de pensar globalmente e agir localmente, daí o nome Glocal, e a centralidade da Amazônia como tema de discussão global.

A Glocal Experience, que teve sua primeira edição no Rio de Janeiro em maio de 2022, tem como objetivo realizar encontros anuais em diferentes estados da Amazônia. A programação incluirá debates, projeções de filmes e feiras, com a expectativa de atrair 30 mil participantes. O governo estadual patrocina o evento e entra como parte da programação, juntamente com a iniciativa privada.

O governador Wilson Lima participará do painel que discutirá "COP-30 e G20: o Brasil no centro das discussões globais". Além dele, estarão presentes os secretários estaduais Marcos Apolo (Cultura), Eduardo Taveira (Meio Ambiente) e Marcellus Campelo (Desenvolvimento Urbano e Região Metropolitana), bem como representantes de outras instituições. A programação completa estará disponível em breve no site do evento (https://www.glocalexperience.com.br/).