White Martins alertou Governo do Amazonas duas vezes sobre falta de oxigênio

Um relatório do Departamento Nacional de Auditoria do SUS ao qual a emissora CNN teve acesso, mostra que o Governo do Amazonas recebeu dois comunicados da empresa White Martins, sobre uma possível falta de oxigênio por conta da alta demanda.

Segundo reportagem da CNN, no dia 16 de julho, houve o primeiro alerta, através de uma carta para a Secretaria de Saúde, orientando que se aumentasse em 25% a demanda de oxigênio.

“...É imperioso que se tomem medidas preventivas imediatas em relação ao atendimento desta secretaria, até porque são referentes a atendimento de indiscutível suporte à vida. Assim, nossa sugestão é que Vossas Senhorias possam, desde já, providenciar o acréscimo nos volumes contratados, de 25% nos termos da lei que afeta à matéria”, escreveu Petrônio Bastos, gerente-executivo da empresa no documento.

Após o alerta, o Governo começou uma negociação, mas o percentual acordado foi para 21,9%, quando novamente a White afirmou que a quantidade não suportaria a alta demanda. A Secretaria de Saúde teria afirmado que não haveria recursos para o aumento, e em 23 de novembro, foi ratificado o aumento de 21,9152% na oferta.

Dois meses depois do acordo, centenas de pessoas morreram por falta de oxigênio em Manaus e no interior. Por conta dos óbitos, foi feita a CPI da Covid, que deve ter na quinta-feira (10), a presença do governador Wilson Lima.