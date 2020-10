Webinar debate alternativas para fortalecer o turismo na Amazônia

Manaus/AM - Com o objetivo de debater como o uso da tecnologia pode contribuir para o fortalecimento do turismo de base comunitária na Amazônia, especialmente neste processo de retomada da atividade, a Fundação Amazonas Sustentável (FAS) realizará, nesta terça-feira (27), a partir das 18h (Manaus), o webinar “Turismo Inovador: Uma Imersão na Amazônia”, em seu canal no YouTube (TV FAS Amazonas).

Segundo o coordenador do Programa de Empreendedorismo da FAS, Wildney Mourão, a temática do evento apresenta um segmento viável e com grande potencial para beneficiar as comunidades indígenas e ribeirinhas. “A ideia é trazer um pouco dos desafios enfrentados pelas comunidades com o fechamento das Unidades de Conservação (UCs) e abordar como a internet possibilita interações inovadoras. A FAS acredita que os canais digitais são meios de reinventar e fortalecer a cadeia do turismo”, destaca.

Também participarão do encontro online o empreendedor da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga Conquista, Joarlison Garrido, e a empreendedora Ana Taranto, sócia-fundadora da Braziliando, um negócio de impacto social que tem como missão promover transformações positivas através de experiências de turismo de base comunitária e de volunturismo na região amazônica.

Conexão Baré

Em meio às diversas dificuldades enfrentadas pelas comunidades rurais que vivem do turismo durante o período de distanciamento social, a Braziliando pensou em diferentes ideias e projetos para minimizar os impactos da pandemia e impulsionar a geração de renda. Assim, surgiu a “Conexão Baré”, uma viagem imersiva, interativa e online que conecta os viajantes, ao vivo, com indígenas da etnia Baré moradores da comunidade Nova Esperança, na RDS Puranga Conquista, permitindo que eles vivenciem o dia a dia e a cultura local.

Retomada do turismo

O turismo é uma das principais fontes de renda de pequenos e médios empreendedores do Estado, que dependem dos visitantes tanto para ocuparem hotéis e pousadas como em outras atividades correlatas como pesca, gastronomia e artesanato, também duramente afetadas pela pandemia da Covid-19.

Com a proposta de auxiliar as comunidades na retomada responsável do setor, a FAS lançou a campanha “Expedição Rio Negro” para incentivar o viajante a conhecer e valorizar as belezas turísticas da região.

A iniciativa é realizada em parceria com cinco empreendimentos turísticos situados na RDS do Rio Negro, que abrange os municípios da Região Metropolitana de Manaus (RMM): Manacapuru, Iranduba e Novo Airão. São eles: Restaurante Encanto do Saracá, na comunidade do Saracá; Pousada do Garrido, na comunidade Tumbira; Pousada Vista do Lago Jungle Lodge, na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; Pousada Toca do Tatu; e Pousada Vista Rio Negro, ambas na comunidade Santa Helena do Inglês.

Os locais oferecem uma “experiência amazônica” com canoagem, banho de rio, pesca, artesanato, trilha, passeio em cachoeiras, produção de farinha, culinária regional, entre outras atividades. Em pouco mais de um mês, a campanha já gerou a venda de 13 pacotes e mais de R$ 19 mil de faturamento para as comunidades.