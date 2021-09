Vulcão que pode causar tsunami no Norte do Brasil entra em alerta de erupção

O vulcão Cumbre, localizado na ilha de La Palma, no continente africano está em alerta amarelo de erupção e especialistas acreditam que o evento pode causar tsunamis que chegarão as regiões Norte e Nordeste do Brasil.

De acordo com o pesquisador Carlos Teixeira, da Universidade Federal do Ceará, a erupção do vulcão tem a capacidade de provocar ondas gigantes que atingiriam diretamente as Américas, incluindo o litoral brasileiro que é banhado pelo oceano Atlântico.

Em entrevista ao Uol, o pesquisador explica que a erupção violenta não é dada como certa, mas não deixa de ser uma possibilidade que deve causar certa preocupação: "Ele não estava dando sinais de erupção, mas agora ele chegou a um segundo nível. São quatro níveis de alerta. Ele pode vir a ter uma erupção, mas não significa que essa erupção vai gerar um tsunami, mas é uma possibilidade, mesmo que mínima".

Estudiosos internacionais também consideram as chances e afirmam que há tempos mudanças no comportamento dos vulcões têm sido motivo de atenção.

Para o geólogo Mauro Gustavo Resse Filho, essas mudanças podem impactar de forma ímpar o Brasil, que não está preparado para tal fenômeno: “Este movimento por sua vez, poderá ser capaz de gerar um tsunami que percorrerá distâncias transatlânticas e que atingirá o praticamente todos os países banhados pelo oceano Atlântico. A partir da modelagem de tal evento, obteve-se a informação que toda a costa brasileira será afetada”, afirma.

A ilha de La Palma fica a pouco quase 4.500 km de distância, e pode ser que se o vulcão Cumbre entrar em erupção, de fato, as ondas do tsunami percam força até chegar à costa brasileira, mas isso também não é garantido.