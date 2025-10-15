Volume de chuva em outubro já supera a média prevista para o mês em Manaus





Manaus/AM - O volume de chuva registrado em Manaus desde o início de outubro já ultrapassou a média esperada para todo o mês, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Até esta quarta-feira (15), a capital acumulava 163,2 milímetros (mm) de precipitação — número superior à média climatológica de 113,9 mm prevista para os 31 dias do mês. Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 61 mm pelo Inmet e 85 mm pela estação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), no bairro União.

A Climatempo informou que o tempo deve continuar instável nos próximos dias, com pancadas de chuva frequentes e risco de temporais. O aumento do volume de chuva tem sido observado desde julho, quando o chamado “verão amazônico” se mostrou mais chuvoso do que o normal. De acordo com o Inmet, o acumulado deve permanecer acima da média principalmente nas regiões oeste, sul e central do estado.

As fortes chuvas registradas na terça-feira (14) causaram alagamentos e transtornos em diferentes zonas da cidade. A Defesa Civil de Manaus registrou 16 ocorrências até o fim da tarde, incluindo quedas de árvores e ruas alagadas. Entre os pontos mais afetados estão o Boulevard Álvaro Maia, na Zona Sul, e a Avenida Francisco Queiroz, no bairro Manoa, Zona Norte, onde motoristas enfrentaram dificuldades para trafegar.

A Defesa Civil emitiu um alerta no início da tarde da terça-feira, mas o aviso gerou críticas nas redes sociais por ter chegado aos celulares quando a chuva já havia diminuído. Moradores relataram que a notificação veio com atraso e afirmaram que o alerta “chegou duas horas depois do temporal”. Apesar das reclamações, o órgão reforçou a orientação para que a população evite áreas de risco durante as próximas chuvas.