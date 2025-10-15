   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Aplicativo da 99 fica fora do ar em Manaus e outras cidades nesta quarta

Por Portal Do Holanda

15/10/2025
Amazonas


Foto: Portal do Holanda

Manaus/AM - O aplicativo da 99 enfrenta instabilidade desde o início da manhã de hoje (15), afetando diversos serviços oferecidos pela plataforma em Manaus e outras cidades do país.

Segundo o site Downdetector, que monitora falhas em plataformas online, os problemas começaram a ser registrados pouco antes das 7h30. 

Em nota, a 99 confirmou que "alguns dos usuários estão enfrentando dificuldades para acessar os serviços", citando uma "interrupção inesperada" sem detalhar a causa da falha.

A empresa informou que suas "equipes técnicas estão trabalhando com urgência para resolver o problema" e que o serviço está sendo "gradualmente restabelecido". A 99 não informou uma previsão para a solução do problema.

