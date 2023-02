Viúva de médico que morreu de Covid-19 enquanto trabalhava na pandemia é indenizada no Amazonas

As categorias contempladas pela lei seriam as dos profissionais da área de saúde que tenham trabalhado no atendimento direto a pacientes acometidos pela Covid-19, trabalhadores que tenham prestado suas atividades em estabelecimentos de saúde e dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias.

A sentença da 6ª vara federal da Seção Judiciária do Amazonas reconhece o direito requerido pela viúva ao valor de R$ 50 mil, com correção monetária e juros de mora.

Manaus/AM - A viúva de um médico que atuou durante a primeira onda da pandemia de Covid-19 no Amazonas, em 2020, conseguiu por meio da Justiça Federal o direito de receber indenização. O profissional de saúde atuou na linha de frente no Hospital Geral de Manacapuru e acabou sendo infectado pela doença e veio a óbito.

