Vítima de acidente de trânsito recebe resgate aeromédico ao ser transferida para Manaus

Manaus/AM - Uma jovem de 21 anos, vítima de acidente de trânsito, foi resgatada nesta quinta-feira (16) no município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), após o Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa) ser acionado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Esse foi o terceiro resgate aeromédico realizado pela equipe em menos de uma semana.

O coordenador do Dioa, delegado Rafael Montenegro, informou que após o acionamento, por volta das 15h30, à equipe da SSP-AM em auxilio aos médicos intervencionistas do Samu, se deslocou à Itacoatiara. O percurso de ida e volta foi concluído às 18h.

"Esse já é o terceiro atendimento aeromédico que a gente faz essa semana. O percurso demoraria, em média, cinco ou seis horas. Mas, o helicóptero conseguiu ir e voltar em um tempo célere para que a paciente pudesse receber todos os atendimentos médicos necessários”, destacou Montenegro.

Após chegar à sede do Dioa, no bairro de Flores, a vítima de acidente de trânsito, ocorrido durante a manhã desta quinta-feira, foi acolhida pela equipe do Samu e encaminhada para uma unidade de saúde.

A médica intervencionista do Samu, Alessandra Said, destacou a importância da integração entre os órgãos, que está sendo fundamental para resguardar a vida de muitos pacientes. “Essa parceria que a gente tem com o Dioa tem engrandecido demais o nosso trabalho e com essa seca, essa estiagem em que os pacientes se encontram cada vez mais isolados, praticamente todos os dias, a gente tem feito voos e tem cada vez mais resgatado pacientes”, reforçou Alessandra Said.

Com informações da assessoria.