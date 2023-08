Violência doméstica: Saiba quais os tipos de violência e como buscar ajuda no Amazonas

Your browser does not support the video tag.





Manaus/AM - Em 2022, o Amazonas registrou mais de 4,6 mil casos de violência contra a mulher, sendo 39,3% de violência física, de acordo com o sistema de saúde do estado. Mas a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) informa que tem outros tipos de sofrimentos impostos à vítima, de violência psicológica a patrimonial.

Apesar da agressão física deixar marcas evidentes e colocar a mulher em risco mais iminente, o ciclo de violência envolve diferentes tipos de ataques. De acordo com a psicóloga do Sapem, Edinoura Santana, a Lei especifica cinco tipos de violência doméstica.

Edinoura enfatizou que a violência patrimonial também vem calando muitas mulheres ao longo dos anos e que a maioria das vítimas dependem financeiramente de seus companheiros.

“Geralmente o marido toma conta de todo o dinheiro e não permite que a mulher faça parte da renda econômica da casa, ele que dita tudo. Em outros casos, o marido chega até roubar a renda das vítimas para que ela fique excluída dessa renda financeira”, contou.

Maria do Santos*, de 34 anos, vítima de violência física, patrimonial e psicológica contou que precisou realizar o boletim de ocorrência na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (Deccm), onde foi acolhida após o BO, pelo Serviço de Apoio Emergencial à Mulher.

A vítima ressaltou que o companheiro a agrediu e pegou todo o dinheiro que ela usava para pagar o aluguel da casa onde morava com a filha de dois anos.

“O pai da minha filha me bateu e me jogou no chão, eu corri e pedi socorro em um posto de gasolina, onde acabei dormindo lá e quando amanheceu o dia, as pessoas que me ajudaram perguntaram se eu queria denunciar na delegacia da mulher, porque não era a primeira vez que ele me espancava. Ele pedia desculpa, dizia que ia mudar, mas tudo não passava de mentiras. Desta vez, o dinheiro do aluguel que eu tinha, ele pegou e gastou tudo", disse.

Maria explicou que o atendimento do Sapem, onde recebeu abrigo, foi essencial. Ela teve suporte especializado e humanizado. “É um trabalho ótimo. Eu consegui dormir bem, me deram remédio, não tive mais medo ao descansar com a minha filha”.

Tipos de violência doméstica

Psicológica: É todo tipo de situação para causar algum tipo de dano emocional na mulher, como ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação e chantagens.

Patrimonial: É quando o parceiro ou autor de violência quer controlar o dinheiro da mulher.

Moral: Ocorre quando a situação configura calúnia ou difamação.

Sexual: É quando o agressor realiza uma relação sexual que não tenha consentimento da mulher.

Física: É aquela entendida como qualquer conduta que ofenda integridade ou saúde corporal da mulher.

Sapem

O Serviço Emergencial tem funcionamento 24 horas, oferecendo às vítimas acolhimento institucional, atendimento social, psicológico, encaminhamento para acompanhamento no Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher (Cream) e para os órgãos competentes, nas áreas de saúde, assistência social, justiça, educação, trabalho e renda, esporte e lazer.

Nos últimos três anos, o Sapem realizou mais de 13 mil atendimentos.

Como buscar ajuda

As vítimas de violência doméstica podem procurar qualquer um dos Distritos Integrados de Polícia (DIPs) na capital e interior.

Em situações de emergência, a mulher, um familiar ou qualquer vizinho pode ligar para o 190, 180 e 181.

Em Manaus, existem quatro unidades especializadas no atendimento de violência doméstica.

Sapem I – Parque Dez

Endereço: Av Mario Ypiranga (Antiga Recife ), Cj. Eldorado, nº 3.395, Atrás da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher – Parque Dez – Cep: 69050-030

Telefone: (92) 98483-5974/ 98402-8631

Sapem II – Cidade de Deus

Rua Santa Ana, s/n, bairro Cidade de Deus, dentro da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher – anexa ao 13º DIP

Telefone: (92) 98483-5052

Sapem III – Zona Sul

Rua Desembargador Filismino Soares, 155, dentro da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher – Colônia Oliveira Machado

Telefone: (92) 98484-1012

Sapem IV – Zona Leste

Rua Miguel Faraday, 210, bairro São José Operário

Telefone: (92) 98500-6400