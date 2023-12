Villa Bulcão terá programação especial para agitar público no Natal e Revéillon em Parintins

Manaus/AM - O Natal e Réveillon da Villa Bulcão, o novo point de Parintins, acontecem nos dias 23, 24, 30 e 31 de dezembro, às margens do Rio Amazonas, no interior do Amazonas.

A Villa Bulcão, que está localizada na Avenida Amazonas, nº2901, no Centro da Cidade, é comandada pelo renomado cerimonialista Paulo Roberto Bulcão, promete quatro dias de festa com diversas atrações.

Quem vai abrir a programação, no sábado (23), será o Luau com David Assayag, no Clima envolvente no Deck da Villa. No dia 24 de dezembro, quem comanda a festa é a Banda do Pinto Molhado, com grito de carnaval para abrir as festas momescas do espaço.

No dia 30 de dezembro, acontece o pré-Revéillon com participação especial do Dhi Miranda que deve agitar o público com diversos sucessos de uma 'night Pride'. E para a Virada do Ano, no domingo (31), haverá show pirotécnico e banda do Bilela com Rodrigo Montenegro, Patrick Araújo e convidados.