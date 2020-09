Vigilantes paralisam serviços e fazem protesto em hospital de Manaus

Manaus/AM - Vigilantes que trabalham no Hospital João Lúcio fazem uma manifestação na manhã desta segunda-feira (21), na frente da unidade reivindicando pagamentos atrasados.

Segundo eles, a empresa responsável pela contratação não está realizando o pagamento há meses e os funcionários não tem mais nem como pagar as passagens para chegarem até os postos de trabalho, muitos já estão abandonando o serviço.

“Os vigilantes estão desde do dia 8 sem receber o pagamento de salários. Buscamos contato com a empresa, com a Secretaria de Saúde, com a administração do hospital João Lúcio e ninguém apresentou nenhuma solução. Estamos há mais de uma semana negociando com eles a questão do pagamento dos trabalhadores. Como não pagou até sexta-feira, os trabalhadores juntamente com o sindicato, que representa legitimamente os trabalhadores resolveu paralisar hoje as atividades e vamos ficar paralisados até resolverem a questão do pagamento. Caso não resolvam, não voltaremos a trabalhar”, avisa Valderli .